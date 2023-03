Nach mehrjähriger Pause hat sich der Pfarrgemeinderat Kirchehrenbach dazu entschlossen, wieder ein Einfachessen in der Fastenzeit anzubieten. Nach dem Gottesdienst war hierfür alles im Pfarrheim vorbereitet, es wurde ein Linseneintopf, wahlweise mit Würstchen, angeboten.

Der Besucheransturm übertraf dabei alle Erwartungen. Nahezu doppelt so viele Besucher wie erwartet kamen.

Mit dem Erlös möchte der Veranstalter zwei Projekte unterstützen. Jeweils zur Hälfte kommt der Erlös der Benediktinerabtei des Kirchehrenbacher Benediktinermissionars Bruder Isidor Bütterich in Ndanda in Tansania sowie der Stiftung von Pfarrer Thomas, „Kinderstiftung Hoffnungsstrahl“, zugute.

Pfarrer Thomas stellte seine „Kinderstiftung Hoffnungsstrahl“ auch den Besuchern vor: „Die Spenden kommen da an, wo Hilfe tatsächlich benötigt wird, da wir alle unterstützten Einrichtungen persönlich kennen.“ Das Besondere an der „Kinderstiftung Hoffnungsstrahl“ sei, dass alle Personen ehrenamtlich tätig seien und somit kaum Verwaltungskosten anfielen. „Es ist für mich wichtig, dass alle Kinder, insbesondere die bedürftigen, eine gleichberechtigte Chance auf Bildung haben, um so aus dem Teufelskreis der Armut und Bildungslosigkeit herauszukommen“, sagte der Geistliche.

Wer die beiden Projekte unterstützen möchte, kann dies im Pfarrbüro in Kirchehrenbach tun oder auf das Konto der Kirchenstiftung Kirchehrenbach überweisen: IBAN DE60 7639 1000 0005 4153 65, Kennwort „Spende Einfachessen“.

Weitere Infos im Internet: kinderstiftung-hoffnungsstrahl.de und abbey.ndanda.org (Benediktinerabtei in Ndanda). red