Gegen 8 Uhr am Montag ist ein 20-jähriger Gößweinsteiner mit seinem Seat in Hartenreuth auf vereister Fahrbahn in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt. An dieser entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Das Auto des Fahrers wurde ebenfalls stark beschädigt. Hier wird der Schaden auf circa 5000 Euro geschätzt. Gegen den jungen Mann leiteten die Polizisten aus Ebermannstadt ein Bußgeldverfahren ein, da er bei winterglatter Fahrbahn nicht mit angemessener Geschwindigkeit unterwegs war.