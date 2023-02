In der erweiterten Bezirksversammlung des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) war erstmals der neue Präsident des BBV Günther Felßner als Redner zu Gast. Laut Pressemitteilung des Verbands machte er vor den rund 70 Vertretern der oberfränkischen BBV-Kreisvorstände im Brauereigasthof Kraus in Hirschaid deutlich, dass die Landwirtschaft Lösungen für alle globalen Herausforderungen der Zukunft biete. Dazu zählt er die Versorgung einer wachsenden Weltbevölkerung mit hochwertigen Lebensmitteln, die Erzeugung von nachwachsenden Rohstoffen für Industrie und Wirtschaft, die Bindung von Kohlenstoff auf dem Weg der Dekarbonisierung sowie den Erhalt der Biodiversität und der Artenvielfalt . „Unsere Betriebe können überall dazu ihren Beitrag leisten, nur nicht zum Nulltarif“, so Felßner. In seiner Rede schwor er die Ehrenamtlichen darauf ein, aus der Opferrolle herauszutreten und selbstbewusst innovative Lösungen aufzuzeigen und jede Krise auch als Chance zu sehen.

Forchheimerin wird geehrt

Zudem wurden während der Zusammenkunft zahlreiche ausgeschiedene Kreisbäuerinnen, Kreisobmänner und Bezirksvorstandsmitglieder für ihre oftmals jahrzehntelange ehrenamtliche Verbandsarbeit geehrt − darunter auch eine Frau aus dem Landkreis Forchheim: Rosi Kraus. Außerdem wurde die ehemalige Kreis-, Bezirks- und Landesbäuerin Anneliese Göller für ihre Leistungen auf Bezirksebene mit der Ernennung zur „Ehrenbezirksbäuerin“ ausgezeichnet. red