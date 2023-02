Auch in den Wintermonaten wird in Forchheim gebaut: So entsteht gerade in der Bammersdorfer Straße der Rohbau für weitere 22 Wohnungen der Wohnungsbau- und Sanierungsgesellschaft (GWS) der Stadt Forchheim in Holzhybridbauweise.

Während laut Pressemitteilung im letzten Sommer das erste Haus mit neun Wohnungen bereits bezogen werden konnte, werden gerade die vorgefertigten Holzbauwandteile für den zweiten Bauabschnitt aufgestellt. Die Mischung aus Beton für Treppenhaus und Decken sowie Holz ermöglicht demnach einen zügigen Bauablauf. Innerhalb von ein bis zwei Tagen können die Außenwände eines Geschosses errichtet werden.

Bezugstermin im August

Bezogen werden können die neuen Wohnungen voraussichtlich im August. Zusammen mit der Wohnungsbau- und Verwaltungsgenossenschaft (WVG) Forchheim , die in der Paul-Keller-Straße ebenfalls geförderte Wohnungen in Holzhybridbauweise errichtet, erhält der Stadtteil Forchheim-Nord 2023 weitere 41 neue geförderte Wohnungen. Interessierte, die Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben, können sich im „Haus der Wohnungswirtschaft“, Herderstraße 1, um eine Wohnung bewerben. red