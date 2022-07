Das erste Gößweinsteiner Barockfest fand 2015 zur 275-Jahr-Feier der barocken Neumann-Basilika statt. 2017 und 2019 gab es weitere Barockfeste, und eigentlich wäre es 2021 wieder so weit gewesen. Da machte aber Corona allen Veranstaltungen einen Strich durch die Rechnung. Brigitte Zeilmann hatte nun die Marktgemeinderätin Daniela Drummer gefragt, ob man in Sachen Barockfest nicht einmal wieder was machen könnte.

Drummer hatte dann die Idee, ein barockes Picknick im Pfarrgarten zu veranstalten, bei dem jeder seine Speisen und Getränke selbst mitbringt. So ging nun das „kleine Barockfest“ über die Bühne, bei dem auch barocke Tänze die wenigen Besucher erfreuten.

Die 16 Tänzerinnen und Tänzer der Gößweinsteiner Barocktanzgruppe „Les nouveaux dancers de baroque“ kamen in ihren Barockgewändern aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen schon etwas ins Schwitzen. „Das Schwierige beim Barocktanz ist, das man alles auf Halbspitze tanzt“, erklärt Drummer . So treffen sich die Tänzerinnen und Tänzer, die nicht nur aus Gößweinstein , sondern auch aus Nürnberg, Forchheim, Adelsdorf oder Bayreuth kommen, alle 14 Tage im Gößweinsteiner Therapiezentrum von Markus Poser, um die tanztechnisch anspruchsvollen Schritte zu üben.

Was Daniela Drummer besonders freute: Ein Gast tanzte spontan mit und trat auch gleich der Barocktanzgruppe bei. Besonders Tänzer kann die Gruppe gut gebrauchen.

Aufgetreten sind die Gößweinsteiner Barocktänzer auch schon in anderen Orten, so in der Jägersburg in Bammersdorf und in der Cadolzburg. „Childgrove“, „Mr. Jacks Maggot“ oder „Upun a summers day“ heißen einige der barocken Tänze nach dem englischen Musikverleger John Playford (1663 bis 1688), die einst der Sonnenkönig Ludwig XIV. am französischen Hof salonfähig machte und die sich dann über ganz Europa verbreiteten.

Gößweinstein ist ein Ort, in der der Zeitgeist des Barocks wegen der barocken Basilika stehen geblieben zu sein scheint. Was liegt da näher, als ein Barockfest zu feiern.

Im nächsten Jahr ist laut Drummer wieder ein großes Barockfest mit Festzug durch den Ort geplant.