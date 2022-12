In den vergangenen Jahren plante die Stadt Baiersdorf bei der Erschließung größerer Wohngebiete jeweils einen eigenen Kinderspielplatz . Mit den Jahren mehren sich Reparaturen und es sind Auffrischungen erforderlich, die hohe Kosten verursachen. Dies hatte zur Folge, dass die Spielgeräte am Hirtenweg und Schlehenweg wegen Sicherheitsmängeln 2020 und 2021 abgebaut wurden. Auch der Spielplatz am Kellerhäuslweg soll mittelfristig aufgegeben werden.

Durch die Novelle zur Änderung der Bayerischen Bauordnung besteht für die Stadt die Möglichkeit, bei Gebäuden mit mehr als drei Wohneinheiten die Anlage von Spielplätzen per Satzung zu regeln oder solche durch die Bauherren ablösen zu lassen. Diese Ablöse wird dann für Errichtung und Unterhalt gemeindlicher Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen verwendet. Auch die Nachbargemeinden haben zwischenzeitlich solche Satzungen erlassen.

Warum brauchen wir eine Spielplatzsatzung, fragten einige Räte. Sind die Bürger nicht schon finanziell genügend belastet? „Wir haben diese Satzung nicht erfunden, um an Geld zu kommen“, sagte Bürgermeisterin Erhardt-Odörfer. Dies stehe so schon immer in der bayerischen Bauordnung. Etliche Eigentümer in Baiersdorf hätten für ihre Immobilien eigene Kinderspielplätze genau nach dieser Verordnung errichtet. Nachdem im Ratsgremium weiterer Klärungsbedarf besteht, wurde der Tagesordnungspunkt auf die nächste Sitzung vertagt. wi