Zurzeit finden im Forchheimer Klinikum und im Diakonie-Seniorenzentrum Jörg Creutzer Dreharbeiten zu einem ungewöhnlichen Imagefilm statt. Die Pflege-Azubis der Berufsfachschule für Pflege im Klinikum Forchheim – Fränkische Schweiz stehen selbst vor der Kamera und haben die Story wesentlich mitentwickelt. Andreas Schneider, Leiter der Berufsfachschule und Vorsitzender des Ausbildungsverbunds Pflege der Region Forchheim , hat das Filmprojekt angestoßen, heißt es in einer Pressemitteilung der „M-AL Filmproduktion“.

Mit dem Film will der Verbund sein Engagement für den Beruf fortsetzen und Menschen für einen Schritt in den Pflegeberuf begeistern. Ebenso sind Unternehmen in der Gesundheitsversorgung der Region angesprochen, als weitere Kooperationspartner dem Verbund beizutreten.

Um den Film möglichst attraktiv zu machen, verfolgt die Produktion einen satirischen, selbstironischen Ansatz. Das kam anscheinend auch bei der bayerischen Staatsregierung gut an, so dass Fördermittel für das Projekt genehmigt wurden.

Nach der Ausschreibung wurde für die Konzeptentwicklung und Dreharbeiten die M-AL Filmproduktion aus Kunreuth beauftragt. Andres Müller und sein Kompagnon Hartmut Altenpohl von der „M-AL Filmproduktion“ veranstalteten im vergangen Jahr zwei Workshops mit den Azubis. Auf dieser Basis entstand ein Drehbuch . Mitte Februar soll der Film veröffentlicht werden. Er soll dann auf Youtube erscheinen. red