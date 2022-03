Zu mehreren Sachbeschädigungen an Autos ist es in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmittag in der Pestalozzistraße und der Kaiser-Heinrich-Straße in Forchheim gekommen. Hierbei wurden jeweils mit einem Stein die Heck- beziehungsweise Seitenscheiben der geparkten Wagen eingeworfen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1500 Euro. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim , Telefon 09191/7090-0, in Verbindung zu setzen.