Einen Motorradfahrer hat ein 24-jähriger Autofahrer in der August-Sieghardt-Straße in Gößweinstein übersehen. Beim Einfahren auf die Staatsstraße 2191 touchierte er den von rechts kommenden Zweiradfahrer mit geringer Geschwindigkeit, so dass dieser zu Fall kam. Der Biker erlitt leichte Verletzungen, was eine ambulante Behandlung notwendig machte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.