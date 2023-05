Die Serie von Autodiebstählen mit dem „Keyless-Go“-System (Funkschlüssel) in der Region hält an. Nachdem zu Beginn der vergangenen Woche zwei hochwertige Audi in Heroldsbach und Poxdorf gestohlen worden waren, gab es weitere Fälle in Erlangen sowie in den Landkreisen Erlangen-Höchstadt und Nürnberger Land. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei Fahrzeuge in Baiersdorf und Erlangen-Büchenbach. In Erlangen war ein schwarzer BMW X5 mit dem amtlichen Kennzeichen ER – EH 93 im Hof eines Einfamilienhauses in der Straße „Am Kornfeld“ geparkt. Zwischen 22.30 und 2.20 Uhr entwendeten Unbekannte das Fahrzeug im Wert von etwa 30.000 Euro.

Audi in Baiersdorf ist weg

In der Zeit zwischen 0.30 und 10.30 Uhr schlugen die Autodiebe in der Straße „Schlangenäcker“ in Baiersdorf zu. Auch der hier gestohlene schwarze Audi Q5 mit dem amtlichen Kennzeichen ERH – KL 116 verfügte über das „Keyless-Go“-System. Die Erlanger Kriminalpolizei hat in diesen beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die im Zusammenhang mit den entwendeten Fahrzeugen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefon 0911/2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

In dieser Woche haben die Kriminellen in der Nacht von Montag auf Dienstag auch zwei Autos im Landkreis Nürnberger Land entwendet. Im Zeitraum von 21.30 bis 6 Uhr stahlen die Unbekannten einen weißen Audi A4 mit dem amtlichen Kennzeichen LAU – G 1001 aus der Rüblandener Straße in Ottensoos. Zwischen 1 und 6.30 Uhr kam auf gleiche Weise ein weißer BMW X5 (LAU – O 4669) aus der Bahnhofstraße in Schwaig bei Nürnberg abhanden.

Auch diese beiden Fahrzeuge verfügten über das „Keyless-Go“-System. Die Schwabacher Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken. red