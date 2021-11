Nach einem Jahr Pause gibt es dieses Jahr wieder den beliebten Adventskalender der Stadt Forchheim . Mit der abendlichen Öffnung eines neuen Fensters am Adventskalender, der in einer Lichtershow auf die Kaiserpfalz projiziert wird, wird jeden Tag die Ziehung des Adventskalenderloses erwartet.

Die Volksbank Forchheim ist von Anbeginn einer der Haupt-Kooperationspartner der Stadt Forchheim . Auch dieses Jahr sponsert die Genossenschaftsbank ein Auto als Hauptgewinn. Gemeinsam mit dem Autohaus Maier aus Schlüsselfeld stellt sie einen nagelneuen Mitsubishi Space Star 1.2 „Spirit“ zur Verfügung, der am 24. Dezember verlost wird. Daneben stiftet die Volksbank Forchheim zwei weitere mit einem Wert von je 250 Euro dotierte Preise.

Die Tourist-Information der Stadt konnte zahlreiche Forchheimer Unternehmen gewinnen, die Preise für den Adventskalender zur Verfügung stellen. 40 000 Lose werden zum Kauf angeboten. Sie sind ab sofort in der Hauptstelle der Volksbank Forchheim in der Hauptstraße 39 und bei der Tourist-Information in der Kaiserpfalz zum Preis von einem Euro erhältlich.

Der Erlös aus dem Losverkauf fließt etwa in soziale Projekte wie „Freude für alle“ und kulturelle Aktivitäten. red