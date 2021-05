Mit seinem offenbar nicht mehr zugelassenen Seat ist am Freitagvormittag ein 20-Jähriger von Schleierfahndern der Autobahnpolizei am Parkplatz Regnitztal-Ost der A 73 angetroffen worden. Die Zulassung des Autos war in Rumänien gesperrt worden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der junge Mann wegen des Verstoßes gegen Pflichtversicherungs- und Steuervorschriften angezeigt.