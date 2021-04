Am Dienstag ist ein Radfahrer bei Wiesenthau von einem Auto erfasst und dabei verletzt worden. Am Nachmittag fuhr der 78-Jährige mit seinem Fahrrad den Radweg von Gosberg in Richtung Kirchehrenbach. Kurz vor der Abzweigung nach Reuth wollte eine 18-jährige VW-Fahrerin an ihm vorbeifahren. Als der Senior im Kreuzungsbereich den Arm zum Abbiegen hob, aber gleichzeitig bereits nach links fuhr, erfolgte der Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 1700 Euro.