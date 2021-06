Ein 35-jähriger Mann hat seinen schwarzen Honda am Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz am Ebser Mare abgestellt. Als er nach rund zwei Stunden zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Auto an der Tür und dem rechten hinteren Kotflügel zerkratzt war. Vermutlich entstanden die Kratzer beim Vorbeilaufen durch eine Tasche. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ebermannstadt zu melden, Telefon 09194/738811. pol