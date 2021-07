Eine böse Überraschung erlebte eine 30-Jährige, die ihren schwarzen BMW auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes geparkt hatte: Ihr Auto wurde an der Beifahrerseite verkratzt. Der Schaden beträgt 2000 Euro. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ebermannstadt zu melden.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle fiel den Beamten der Polizei Ebermannstadt Donnerstagnacht ein 56-jähriger Mann auf, der in seinem Auto drei leere Bierkästen mitführte. Zudem wurde bei ihm Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille, woraufhin der Führerschein sichergestellt wurde.

Beamte der Polizei Ebermannstadt wollten am Donnerstagnachmittag einen 36-jährigen Mann, der zu Fuß von der Bahnhofstraße in Richtung der Straße In der Peunt unterwegs war, bei einem Spielplatz kontrollieren. Als der Mann die beiden Beamten bemerkte, flüchtete er, konnte aber nach kurzer Verfolgung von den Polizisten gestoppt werden. Dabei drehte sich der Mann unvermittelt in Richtung Spielplatz um, erhob den rechten Arm und rief zusätzlich rechtsradikale Parolen. Dies bringt ihm eine Anzeige ein. pol