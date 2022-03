In der Zeit von Mittwoch, 17.30 bis 21.40 Uhr, ist am Marktplatz in Neunkirchen am Brand ein geparkter grauer Opel Astra von einem bislang unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Rückwärtsfahren im Bereich der Stoßstange beschädigt worden. Ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von circa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf die Unfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 entgegen.