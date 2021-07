Seit mehr als 50 Jahren engagiert sich Dieter Castelhun aus Bräuningshof für benachteiligte Waisenkinder und Kinder in Indien. Zusammen mit seiner 2019 verstorbenen Ehefrau Irmgard pflegte er während eines berufsbedingten Aufenthaltes in Bombay Kontakte zum „Andheri-Waisenhaus“. Zurück in Deutschland unterstützten sie lange Jahre die in Bonn ansässige Andheri-Hilfe.

Perspektiven für indische Kinder

Im Jahr 1989 wurde Dieter Castelhun und seiner Ehefrau die Leitung und Betreuung der Patenschaften des „Hemalata-Projektes“ der Evangelisch Lutherischen Kirchengemeinde Baiersdorf übertragen. In den Hemalata-Einrichtungen in Indien erhalten Kinder aus ärmsten Familien ein Zuhause, die Chance auf eine Ausbildung und somit eine echte Zukunftsperspektive. Mit den gesammelten Spendengeldern werden Nahrungsmittel, Schulkleidung, Kursgebühren, Betreuungs- und Klinikpersonal sowie Ärzte und laufende Betriebskosten finanziert. „Eigeninitiativ und aus privaten Mitteln besuchte er über 20 Mal, um sich einen Eindruck von der Umsetzung der Projekte zu machen, die Einrichtungen, um notwendige Hilfen vor Ort abzusprechen.“

In Castelhuns Händen lag insbesondere die Öffentlichkeitsarbeit und Spendenakquise. Mit Diavorträgen und Videofilmen informierte er über das Leben der Kinder in den Heimen. Dank dieses unermüdlichen Einsatzes ist die „Hemalata-Hilfe“ in Deutschland so breit aufgestellt, dass der Spendenfluss gesichert ist, um die zunehmende Anzahl von Projekten in Indien zu realisieren. Castelhuns Erfahrung und sein eindrucksvolles Wirken hat dazu beigetragen, Lebensgrundlagen und Zukunftsperspektiven der Kinder in den Hemalata-Einrichtungen zu verbessern. Er hat Verantwortung für die Belange von jungen Menschen in Not übernommen und dadurch zugleich das Ansehen unseres Landes in der Welt gefördert. Dafür wurde ihm vom Bundespräsidenten das Verdienstkreuz am Bande verliehen, das ihm Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz in Anwesenheit von stellv. Landrätin Rosi Kraus und Bürgermeister Oswald Siebenhaar überreichte. Karl Heinz Wirth