Im Rahmen eines Ehrungsabends im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg wurde Bernhard Frühbeißer aus Bärnfels mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt ausgezeichnet.

Der heute 54-Jährige trat 1982 in den TSC Bärnfels 1970 ein und war in seiner langen Laufbahn als Spieler in der ersten Mannschaft unter anderem am ersten Aufstieg der Vereinsgeschichte in die B-Klasse/Kreisklasse im Jahre 1989 beteiligt. Ab 1992 war er als Jugendtrainer tätig, ehe er anschließend die Jugendleitung übernahm. Zum zweiten Vorsitzenden wurde er im Jahr 2006 gewählt, ehe er aufgrund des unerwarteten Todes des ersten Vorsitzenden im Jahr 2009 dessen Posten einnahm, den er seither bekleidet.

Frühbeißer hat sich jahrzehntelang intensiv um die Förderung des Fußballnachwuchses gekümmert. Zudem war er maßgeblich für den Neubau des Bärnfelser Sportheims verantwortlich, indem er die Arbeiten nicht nur organisierte und koor-dinierte, sondern selbst unzählige Stunden ehrenamtlicher Arbeit eingebrachte.

Neben dem TSC gehört der Geehrte auch der Freiwilligen Feuerwehr, dem Fränkische-Schweiz-Verein und der Waldgenossenschaft an. Es sind Menschen wie er, die das Dorfleben gestalten und das gute Miteinander praktizieren.

Im Namen der Gemeinde Obertrubach gratuliert Bürgermeister Markus Grüner zu dieser verdienten Auszeichnung. red