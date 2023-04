In einer Feierstunde hat die Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth die erfolgreichen Absolventen der IHK-Ausbildungsprüfungen aus dem Landkreis Forchheim geehrt. Eine besondere Würdigung erhielten sechs Prüfungsbeste, die ihre Ausbildung mit der Note 1 abgeschlossen hatten.

Aus einer Pressemitteilung der IHK gehen Details zu den Absolventen und zu den Preisträgern hervor: In der Region haben insgesamt 75 Auszubildende ihre Abschlussprüfungen erfolgreich abgelegt, 36 in den kaufmännischen, 39 in den gewerblich-technischen Berufen.

Als Prüfungsbeste wurden die folgenden Absolventen ausgezeichnet: Jens Buddenberg (Kaufmann im Einzelhandel, Fristo Getränkemarkt GmbH Eggolsheim), Jonathan Erlwein (Industriemechaniker, Hofmann GmbH , Gräfenberg), Marvin Förtsch (Industriemechaniker, Hofmann GmbH , Gräfenberg), Chiara Hoffmann (Kauffrau im Einzelhandel, Deichmann SE, Forchheim ), Anna Müller (Kauffrau für Büromanagement, E. Schroeder – Meisberger Ingenieurbüro, Poxdorf), Nikolas Sorgenfrei (Elektroniker für Geräte und Systeme, Vierling Production GmbH, Ebermannstadt). red