Migräne ist eine Volkskrankheit und schwer zu beschreiben. Sie scheint ein so unlösbares Rätsel zu sein, dass viele Menschen sich einfach mit ihr abfinden. Das sollte nicht sein, denn es gibt viele Möglichkeiten , Linderung zu verschaffen. Am Dienstag, 13. April, um 19 Uhr möchte die Selbsthilfegruppe den Austausch wieder über eine Telefonkonferenz stattfinden lassen. Betroffene sind eingeladen, Kontakt aufzunehmen. Weitere Infos bei Gabriele Keck, Telefon 09194/724691, E-Mail an g.keck@keck-dsb.de. red