In ihrer „Großen Arbeit “ an der Montessori-Schule hat Hanna Sümmerer aus Hallerndorf eine Dokumentation über die Aisch, ihren Heimatfluss, erstellt. Die dabei entstandenen vielen Fotoimpressionen von der wunderbaren Wasser- und Naturwelt direkt vor ihrer Haustüre hat die 14-Jährige zusammengefasst und im Rahmen einer Fotoausstellung im Rathaussaal der Gemeinde Hallerndorf der Öffentlichkeit präsentiert.

Die ambitionierte Nachwuchsfotografin arbeitete seit Oktober letzten Jahres an ihrem Werk und zeigte Impressionen der Aisch über alle vier Jahreszeiten hinweg. Zur Vernissage begrüßte Bürgermeister Gerhard Bauer die Gäste.

Hanna Sümmerer benutzte bei ihrer fotografischen Reise durch die vier Jahreszeiten eine digitale Spiegelreflexkamera. Sie fotografiert bereits seit der 3. Klasse. „Da habe ich meine erste kleine Digitalkamera bekommen. Alle haben mir gesagt, ich habe einen guten Blick für schöne Fotos", erzählt sie.

Die Idee zur Ausstellung kam von ihrer Lehrerin. Ursprünglich wollte Hanna eigentlich nur einen Fotokalender erstellen. In der Ausstellung mit über 30 Fotos präsentiert sie jeweils eine Auswahl der schönsten Schnappschüsse aus den vier Jahreszeiten in zwei unterschiedlichen Formaten.

Den Schwerpunkt ihrer Arbeit legte Sümmerer bei ihren Naturaufnahmen darauf, Stimmungen einzufangen. Dabei ist meist auch viel Wasserfläche auf den Bildern zu sehen.

Es sind aber auch ein paar sehr interessante Detailaufnahmen entstanden. Sieben dieser Detailaufnahmen hat die junge Fotografin hinter Glas ausgestellt. Ihre passende Überschrift dazu: „Durchs Fenster g’schaut“.

Eines ihrer persönlichen Lieblingsbilder ist neben einem romantischen Bild von der Aisch an der Mündung in die Regnitz ein Winterbild vom „Kleinen Wehr“ in Hallerndorf gegenüber dem Lieberth-Dorfkeller. „Ich finde, es könnte von der Stimmung her auch in Island gemacht worden sein. Das finde ich cool“, beschreibt Hanna Sümmerer das Foto des kleinen Wasserfalls. Mathias Erlwein