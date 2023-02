Bei dem Online-Wettbewerb Forchheimshots „#Forchheimshots22“ sind viele Bilder markiert worden: Im siebten Jahr wurden bis zum Einsendeschluss am 8. Januar 3079 Fotos auf dem sozialen Bildnetzwerk Instagram gepostet. 100 davon werden ab dem 8. Februar in der Stadtbücherei ausgestellt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Veranstalter hervor. Darin heißt es außerdem: Ob mit Smartphone, Digicam oder Profi-Equipment − Fotofans haben die schönsten Ecken aus Stadt und Landkreis Forchheim in Bildern eingefangen. Jedes Bild ist einzigartig und zeigt etwas Besonderes, immer aus der Sicht des Fotografen. So wurden unscheinbare Dinge in den Fokus gerückt. Bei so vielen Aufnahmen hatte es die Jury schwer. Acht Monate lang konnten die Fotografen auf Instagram ihre Fotos mit dem „Hashtag“ „forchheimshots22“ posten, um in die Auswahl für die 100 schönsten Fotos zu kommen, die schließlich in der Stadtbücherei Forchheim ausgestellt werden.

Die Beurteilung übernahmen der Forchheimer Fotograf Frank Brinke, der Stadtrat Markus Schmidt sowie der Hobby-Fotograf Fabian Leopold, der Forchheimshots-Gewinner 2021.

Die Ausstellung läuft bis zum 16. Mai. Vor Ort können die Besucher nicht nur großartige Fotografien und neue Blickwinkel aus Forchheim und dem Landkreis bestaunen, sondern auch für ihr Lieblingsbild abstimmen.

Die drei Fotos mit den meisten Stimmen werden von den Sponsoren nach Ende der Ausstellung prämiert. red