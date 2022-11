Das „Brothaus“ in Forchheim am Bahnhof hatte im „Alten Postpalais“ zusammen mit den „Bierpatschern“ die Vertreter der Lebenshilfe Forchheim um die stellvertretende Leiterin Ronja Bartsch, die Jugendfeuerwehr um Josua Flierl und die Jugendabteilung des Technischen Hilfswerks ( THW ) Forchheim um Christian Wilfling eingeladen. Anlässlich der abgeschlossenen Renovierung des Hauses (Baujahr 1932) und Eröffnungsfeier wurde seitens des „Brothauses“ überlegt, die drei Forchheimer Institutionen mit einer monetären Unterstützung für ihre Arbeit mit Jugendlichen zu berücksichtigen.

So hatte man zusammen mit der geselligen Gruppe „Bierpatscher“ eine spontane Idee in die Tat umgesetzt: Es wurden 300 Liter Forchheimer Biere durch die „Bierpatscher“ im Rahmen der Eröffnungsfeier ausgeschenkt und gegen Spende in ein großes Sparschwein an die Besucher ausgeteilt.

Nachdem nun die Eröffnungsfeier etwas zurückliegt, traf man sich auf Einladung von Vertriebsleiter Christian Übelacker, um das Spendenschwein „zu schlachten“. Im Beisein von Oberbürgermeister Uwe Kirschstein und Landrat Hermann Ulm wurden vier frisch am frühen Morgen gebackene und noch warme Holzofenbrote der „Brothaus“-Familie stellvertretend an die Vereinsvertreter übergeben. Nahezu 1000 Euro wurden am Eröffnungstag erwirtschaftet und durch Spenden zusammengetragen. Dieser Betrag wurde nun vom „Brothaus“ auf 2000 Euro verdoppelt und zu gleichen Teilen an die drei Institutionen aufgeteilt.

Alle eingeladenen und in Mannschaftsstärke anwesenden Vertreter freuten sich sehr über die gezeigte Wertschätzung für die Lebenshilfe , die Feuerwehr und das THW – und insbesondere über den wertvollen Zuschuss zur Jugendarbeit . Bei süffigem Forchheimer Bier und herzhaften Teilen wurde der Nachmittag gemeinsam verbracht und durch einen kurzweiligen Auftritt der „Bierpatscher“ umrahmt, die sich bei den Anwesenden mit einigen launigen Texten bedankten.

red