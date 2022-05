„Ausgefallen – ausgezeichnet“, lautet das Motto des Kunsthandwerkermarktes, der nach zweijähriger Pandemie-Pause die Altstadt Forchheims am Samstag, 14., und Sonntag, 15. Mai wieder zum Zentrum des Kreativen und Schönen werden lässt. Der exklusive Markt ist dabei eine Erfolgsgeschichte für sich: Rund 10.000 Besucherinnen und Besucher finden sich regelmäßig im historischen Stadtkern Forchheims rund um die Kaiserpfalz ein, heißt es in einer Pressemitteilung. In den Ateliers und kleinen Manufakturen der rund 100 Kunsthandwerker aus ganz Deutschland, Österreich, Tschechien und Polen sind in den vergangenen Wochen und Monaten individuelle, nachhaltige und handgemachte Unikate entstanden, die auf dem Markt ganz exklusiv erworben werden können. Der Markt ist am Samstag, 14., und Sonntag, 15. Mai, jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt kostet 3 Euro.

Rahmenprogramm und Umleitung

Ein vielseitiges Rahmenprogramm mit Musik, der mittlerweile traditionelle Jazzfrühschoppen am Sonntagvormittag ab 11 Uhr mit schwungvollem Sound von „Alligators of Swing“ erwartet die Besucher ebenso. Im Zeitraum von Freitag, 13. Mai, 12 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 15. Mai, 21 Uhr, werden im Bereich des Veranstaltungsortes die Wall-, Kapellen- und Sattlertorstraße zwischen Wallstraße (Parkplatz Amtsgericht / Aufgang Stadtmauer -Bastion ), Schulstraße und Anwesen Sattlertorstraße 38 für den Verkehr gesperrt. Darauf weist die Stadt Forchheim hin.

Eine Umleitung erfolgt über die Karolingerstraße. Im gesperrten Bereich von Sattlertor- und Kapellenstraße sind die zur Verfügung stehenden Parkflächen gesperrt und nicht nutzbar. red