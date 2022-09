250 neue Ausbildungsverträge im Landkreis Forchheim hat die Industrie- und Handelskammer ( IHK ) für Oberfranken bis Ende August registriert. Das sind laut Pressemitteilung 43 mehr als im Vorjahr, was einem Zuwachs von 21 Prozent entspricht.

„Damit ist der Landkreis Forchheim die einzige Teilregion Oberfrankens , wo die Zahl der Neueintragungen auf dem Niveau der Vor-Corona-Zeit liegt“, macht Michael Waasner deutlich, IHK-Präsident und Vorsitzender des IHK-Gremiums Forchheim .

Waasner führt aus: „Dass es trotzdem keinen Grund zur Entwarnung gibt, liegt daran, dass die IHK-Ausbildungsbetriebe gerne noch viel mehr Auszubildende einstellen würden.“ Das zeigten auch die Zahlen der Agentur für Arbeit. Aktuell sind dort für den Landkreis Forchheim 41 unversorgte Bewerber gemeldet. Dem stehen 243 unbesetzte Ausbildungsstellen gegenüber. „Im Endeffekt stehen also im Landkreis Forchheim jedem unversorgten Bewerber rechnerisch 5,9 unbesetzte Ausbildungsstellen gegenüber“, erläutert Waasner .

Dass Fachkräfte fehlen, bekomme inzwischen auch der Endverbraucher zu spüren: Geschäfte, die früher schließen, Gaststätten, die seltener öffnen, oder Produkte, die verspätet zugestellt werden, seien das Ergebnis.

Fachkräfte händeringend gesucht

Auch wenn die Konjunktur extrem angespannt ist: Fachkräfte werden weiterhin händeringend gesucht, ist sich der IHK-Präsident sicher. Er lobt die bayerische Staatsregierung, die etwa im Rahmen der „Hightech-Agenda Bayern“ sehr viel Geld in die oberfränkische Hochschullandschaft investiert habe. Umso wichtiger sei es, nun auch in den beruflichen Nachwuchs zu investieren, etwa indem man die Berufsorientierung gerade in den Gymnasien und Realschulen deutlich stärker in die Lehrpläne aufnehme. „Die Schülerinnen und Schüler der Vorabschlussklassen brauchen mehr Orientierung“, meint der IHK-Präsident.

„Der Ausbildungszug ist noch längst nicht abgefahren“, macht Bernd Rehorz deutlich, IHK-Bereichsleiter für berufliche Bildung.

„Auch wenn das Ausbildungsjahr bereits am 1. September angefangen hat: Wer noch eine Lehrstelle sucht, sollte sich auf jeden Fall noch bewerben. Die hohe Zahl an unbesetzten Ausbildungsplätzen zeigt deutlich, dass die Chancen sehr gut stehen.“ red