Wachstum, Kontinuität, Branchenvielfalt: Diese Schlagworte sollen die Ausbildungsmesse im Landkreis Forchheim auszeichnen. 2022 veranstaltet der Arbeitskreis Schule-Wirtschaft nach einem Jahr Corona-Pause zum 21. Mal die Ausbildungsmesse in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Forchheim .

In diesem Jahr soll die Ausbildungsmesse laut Pressemitteilung des Landratsamtes Forchheim unter dem Motto „Meine Zukunft – Mein Beruf “ stehen und kontinuierlich weiterentwickelt werden, damit sie weiterhin für Aussteller und Besucherinnen und Besucher gleichermaßen attraktiv bleibt.

Die 21. Ausbildungsmesse findet am Samstag, 21. Mai, von 11 bis 16 Uhr als Freiluftmesse auf dem Riesenradplatz im Forchheimer Kellerwald statt.

Das Ziel der Ausbildungsmesse ist es, den Schülerinnen und Schülern sowie ihren Eltern ein breites Spektrum an Informationen zu den vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten und deren Anforderungen in der Region zu bieten. So werden unter anderem Berufe aus den Bereichen Einzelhandel, öffentlicher Dienst, Handwerk, Sicherheit, Sozialwesen und Dienstleistung allgemein vorgestellt.

Bei der letzten Messe 2020 nutzten über 100 Aussteller die Möglichkeit, sich und ihr Ausbildungsangebot zu präsentieren.

Interessierte Aussteller werden gebeten, sich bis Montag, 28. Februar, anzumelden. Informationen rund um die Messe und das Anmeldeformular sind unter www.berufsinfomesse-forchheim.de zu finden. Für Fragen steht Anna Huber (Wirtschaftsförderung Landkreis Forchheim ) unter Telefon 09191/86-1021 zur Verfügung. red