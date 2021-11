Der Musiker James Mackenzie tritt am Samstag, 6. November, 20 Uhr, im Jungen Theater Forchheim , Kasernstraße 9, auf. Geboren und aufgewachsen in Inverness, in den viel gepriesenen Schottischen Highlands, hat der Sänger und Songwriter inzwischen eine neue Heimat in Nürnberg gefunden. Sein Stil bespielt laut Pressemitteilung „die Saiten der Herzen dank seiner fast schon schmerzhaft-ehrlichen Lyrics und herzzerreißenden Refrains, alles garniert mit Ohrwurm-Melodien“. Solo zieht er das Publikum mit Leichtigkeit in seinen Bann. Mit seiner Band allerdings offenbart James Mackenzie seine härteren, rockigen Facetten. Preise: 14 Euro, ermäßigt 12 Euro. Karten gibt es im Reservix-Ticketsystem sowie unter www.jtf.de. red