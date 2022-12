In der Vorweihnachtszeit sind viele Menschen sehr gestresst und haben viel zu tun und vorzubereiten für das Weihnachtsfest . Das gilt natürlich auch für die Aktiven von Forchheim for Future. Dennoch haben sich sieben von ihnen die Zeit genommen, in der Hans-Böckler-Straße und Umgebung ein „Clean Up“ durchzuführen und den herumliegenden Müll einzusammeln.

Das Ergebnis: Fünf Säcke Müll, bestehend aus den üblichen Kleinabfällen, To-Go-Bechern, Zigarettenkippen und einer Gardinenstange. Sogar einigen Pfandflaschen waren mit dabei. Forchheim for Future bedankt sich ganz herzlich sowohl bei allen, die im Laufe des Jahres an den „Clean-Up-Aktionen“ teilgenommen und damit dazu beigetragen haben, dass Forchheim etwas sauberer wird, als auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Stadtbauhofs, die sich immer um die ordnungsgemäße Entsorgung des gesammelten Mülls gekümmert haben. „Ihnen allen wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr“, so Klara Günther vom Vereinsvorstand. „Und natürlich machen wir nächstes Jahr weiter! Die Termine findet man auf forchheim-for-future.de/clean-up. red