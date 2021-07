Ein Zeuge hatte sich in der Nacht zum Sonntag bei der Polizeiinspektion in Forchheim gemeldet. Zwei junge Männer waren dabei beobachtet worden, wie sie sich in der Hauptstraße in Eggolsheim an mehreren Verkehrszeichen zu schaffen machten. Da sie die Verkehrszeichen beschädigten und einen Schaden von rund 500 Euro anrichteten, wird gegen die 16 und 24 Jahre alten Männer nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.