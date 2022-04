Jagen ist ein kontrovers diskutiertes Thema. „Es ist Verantwortung, die Hege des Wildes, für den Lebensraum und die Gesundheit der Tiere zu sorgen, das Wahren von Traditionen und Bräuchen und das Leben im Einklang mit der Natur“, sagt einer, der selbst Jäger ist: Felix Kuwert.

Kuwert stammt ursprünglich aus Möhrendorf und kennt sich auch in den Forstrevieren im Landkreis Forchheim bestens aus. Aber Jagd ist eben auch die Entscheidung über Leben und Tod. All das zeigt Kuwert in seinem Film „Die Jagd – eine Liebe zur Natur“, für den er 2019 den Sophie Award des deutschen Jagdverbands erhielt.

Der 33-Jährige arbeitet im Staatsministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten in München und ist nicht nur Jäger und Filmemacher, sondern auch Youtuber, der mit seinen bisher 50 Videos inzwischen 25.000 Follower und ebenso viele auf Instagram anspricht. Nicht nur aus der Jagdszene.

„In der Gesellschaft entsteht wieder das Bedürfnis, in die Natur zu gehen und zu verstehen, wie Lebensraum funktioniert“, sagt Kuwert. Doch dass Tiere getötet werden, löst auch Shitstorms gegen die Jäger aus. „Das ist völlig ungerechtfertigt“, sagt Kuwert und bringt das Thema Tierwohl ins Spiel. Jeder, der Fleisch isst, weiß, dass deshalb ein Tier sterben musste, auch wenn es schmeckt. Doch: „Wenn die Leute Bilder dazu sehen, sind viele verschreckt“, sagt Kuwert.

„Mehr als das Totschießen eines Wilds“

Auch das Wild wird getötet. „Doch Jagd ist mehr als das Totschießen eines Wilds“, sagt Kuwert. Wenn er mit seinem Kameramann durch die Wälder streift, erzählt Kuwert über die Erdkröte oder den Alpenmolch. Das Leben im Einklang mit der Natur, das ist wohl der Erfolg seiner Videos . Kostbare Naturmomente sind deshalb in seinen Videos zu sehen. Er zeigt nicht nur, wie ein Wild zerlegt wird, sondern er klärt auch begeistert auf und vermittelt sein Wissen über die Natur.

Die kennt er von Kindesbeinen an. Von seinen Eltern ist der heute 33-Jährige sehr naturnah erzogen worden. Das erste Wort, das er gesprochen hat, war „Baum“. Biologie studierte er dann und als er in weißem Kittel gekleidet im Labor stand, wusste er, dass die Wildbiologie sein Ziel war. „Mein Vater sagte, dann müsse ich den Jagdschein machen“, erinnert sich Kuwert lebhaft an diesen Tag. Noch am selben Abend meldete sich Felix Kuwert zur Jagdausbildung an.

Die berufliche Zukunft nahm ihren Lauf und mit seinem Studium der Forstwissenschaften konnte er das Interesse an der Natur mit dem „Jagdlichen“ verbinden. Denn es gibt sehr wohl Tage, an denen kein Schuss fällt. Jäger sein heißt, die Interessen der Landwirte und der Förster in Einklang zu bringen. Da sind die Wildschweine, die in den Maisfeldern hausen. Der Schaden soll gering bleiben. Zudem muss der Jäger darauf achten, die Schweinepest einzudämmen. Und da sind die Förster, die einen Wald brauchen, der dem Klimawandel trotzt. Auch das Tier will gehegt werden und gesund sein.

Manchmal muss das Töten sein

Nur: „Hege des Wildes verstehen viele Leute als Streichelzoo“, sagt Kuwert. Dem ist nicht so. Bei den Karnickeln zum Beispiel gilt: Je größer eine Population, desto größer die Gefahr, an der tödlichen Myxomatose (Kaninchenpest) zu erkranken.

„Das Töten macht keinen Spaß“, sagt Kuwert. Manchmal muss es aber sein, und diese Situationen häufen sich: „Wenn Menschen rücksichtslos mit der Natur umgehen, da spielen sich Dramen ab“, sagt Kuwert. Leute, die nicht auf den Wegen bleiben und Hunde , die Rehe hetzen und reißen. Das Wild kann nicht mehr flüchten. Wenn Felix Kuwert dann zu diesem Reh muss, ist das einer der traurigsten Momente im Jägerdasein.

Ein bisschen entschädigt wird der Jäger , dessen erste Jagdmomente in Forchheim stattfanden, dann durch die schönen Momente: Etwa, wenn er ein Kitz vor dem Mähtod retten konnte. Jagd ist eben facettenreich und das Geflecht Jagderlebnisse und Naturerlebnisse ist der Grund für seinen Youtube-Erfolg.