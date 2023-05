Zu einer Führung über den Skulpturenweg am Walberla lädt der Kunst- und Kulturverein Kirchehrenbach am Sonntag, 14. Mai, ein. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Kneippbecken. „Von gewissen Schnarrschrecken, Göttergattinnen und keltischen Dickschädeln“ heißt die launige Führung auf dem Skulpturenweg am Kirchehrenbacher Hausberg, dem Walberla. Georg Neutzner unterhält die Teilnehmer während des Spaziergangs mit Wissenswertem und Interessantem zu den Künstlern und ihren Kunstwerken und deren Bezug zum Walberla. Die Führung dauert etwa eineinhalb Stunden und findet auch am Sonntag, 9. Juli, statt. Die Teilnahme ist jeweils kostenlos. Foto: Kunst- und Kulturverein Kirchehrenbach