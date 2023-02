Am Donnerstag gegen 20 Uhr ist eine 34-jährige Fiat-Fahrerin schwer verletzt worden, als sie bei Oesdorf mit ihrem Auto alleinbeteiligt von der B 470 abkam und gegen einen Baum prallte. Der Fiat überschlug sich dabei und blieb auf dem Dach liegen. Die Autofahrerin wurde mit diversen Prellungen vom Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Klinikum gebracht. Am Fahrzeug mit Höchstadter Kennzeichen entstand Totalschaden, wie die Polizeiinspektion Forchheim am Freitag berichtete. Foto: News5/Merzbach