Die Pfarrei Sankt Martinus Nankendorf sagt die zweitgrößte Lichterprozession in der Fränkischen Schweiz am Silvesterabend ab. Die größte Lichterprozession in der Fränkischen Schweiz am Dreikönigstag (6. Januar), auch bekannt als das „Pottensteiner Lichterfest“ mit alljährlich bis zu 20 000 Besuchern, war von der Stadt Pottenstein und der katholischen Pfarrgemeinde Sankt Bartholomäus bereits wegen der Corona-Lage abgesagt worden.

„In unserer Pfarrgemeinde und dem Seelsorgebereich Fränkische Schweiz Nord müssen wir uns weiterhin täglich auf die neuen Corona-Bedingungen einstellen und anpassen. Wir hatten vor einigen Wochen mit den Planungen begonnen, jedoch werden diese entsprechend der pandemischen Lage fortlaufend angepasst“, heißt es dazu auf der Internetseite der Pfarrei Nankendorf . Die Ewige Anbetung in der Pfarrkirche werde zwar stattfinden, aber im Anschluss daran eben ohne Lichterprozession, zu der sonst rund 5000 Lichter auf den Berghängen um den Waischenfelder Ortsteil entzündet werden und alljährlich etwa 5000 Schaulustige oder mehr kommen. „Mit dem Aussetzungsamt um 9 Uhr Uhr beginnt die Ewige Anbetung, danach werden sechs Betstunden von Gemeindemitgliedern vorgebetet, welche mit dem Jahresabschlussgottesdienst um 16 Uhr enden“, teilt Pfarrgemeinderatsvorsitzender Stephan Stöckel mit. Pflicht für die Gottesdienstbesucher ist das Tragen einer FFP2-Maske.