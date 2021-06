„Das Wohl und der Zusammenhalt der Familie waren uns am wichtigsten“, sagen Marga und Ernst Bayerlein, die nun ihre eiserne Hochzeit feiern durften. Zugleich nennen sie damit auch das Geheimnis ihrer langen Ehe. Zum Wohl gehören auch die gemeinsamen Aktionen. Das sind die Gesellschaftsspiele Halma , Mühle und das „66-Kartenspiel“, mit dem sie seit dem Eintritt ins Rentenalter ihr Gedächtnis fit halten und noch immer ihre Gemeinsamkeit fördern – wie in den 65 Ehejahren zuvor mit dem gemeinsamen sommerlichen „Abendhobby“, ihrem Gemüseanbau im Schrebergarten in den Wässerwiesen.

Aufgewachsen sind beide in Weißenohe , der Jubilar im Kloster mit drei Geschwistern. Beim Tanz im Ort und bei den Kinobesuchen in Gräfenberg hat sich das Jubelpaar dann kennengelernt, geheiratet und kann nun auf ein ereignis- und arbeitsreiches Leben blicken. Nach der Schulzeit arbeitete Marga Bayerlein bei den Papierwerken in Heroldsberg und wechselte dann zur Klosterbrauerei in Weißenohe . Dort angestellt, war sie bis zum Eintritt ins Rentenalter für die Vertriebsverpflegung bei Kabelmetall in Nürnberg tätig.

Auch ihr Ehemann Ernst wechselte nach seiner Lehre als Maurer zur Weißenoher Klosterbrauerei und blieb dem Betrieb als Bierfahrer über 45 Jahre lang treu.

Trotz des Berufslebens blieb Zeit für die Familie , den eigenen Garten und das Ehrenamt. Marga Bayerlein kümmerte sich um ihre Mutter und pflegte sie. Ernst Bayerlein ist nicht nur ein Gründungsmitglied des Weißenoher Fußballvereins, sondern spielte auch aktiv in der Elf. Über 60 Jahre lang sang er im Musik- und Gesangverein Weißenohe und rückte mit der Feuerwehr aus. In beiden Vereinen ist er noch immer Mitglied. Die Heimatverbundenheit drückt das Ehepaar mit der Mitgliedschaft beim Heimat- und Touristenverein Weißenohe aus. Treu verbunden blieben Marga und Ernst Bayerlein über 40 Jahre auch ihrem jährlichen Urlaubsziel in Mayrhofen im Zillertal.

Neben den beiden Kindern, drei Enkeln, einem Urenkel, Verwandten und zwei Brüdern des Jubilars gehörte auch Pfarrer Andreas Hornung zu den Gratulanten.