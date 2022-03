Der Bund für Umwelt- und Naturschutz, Ortsgruppe Forchheim , sammelt am Samstag, 19. März, von 10 bis 13 Uhr in der Forchheimer Fußgängerzone Stimmen von Unterstützern der Petition „Attraktive Wiesenttalbahn“. Unterschriften können am Informationsstand geleistet oder online unter www.openpetition.de/wtb eingesandt werden. red