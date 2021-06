Nach der langen Corona-Pause kommt langsam wieder Leben in die Kulturszene. In Forchheim präsentiert der Veranstaltungsservice Bamberg im Juli die Volksbank Stadtpark Konzerte. Tickets gibt es ab heute unter www.kartenkiosk-bamberg.de oder der Hotline 0951/23837. Vergünstigte Karten gibt es außerdem für Kunden der VR Bank Bamberg-Forchheim in der Hauptstelle in Forchheim , Hauptstraße 39.

Jeder Sitzplatz hat zwei Plätze. Demnach erhält jeder Käufer (auch wenn er alleine kommt) zwei Tickets für einen Doppelsitzplatz, die zum Einlass notwendig sind. Einzelbuchungen sind nicht möglich. red