Die Bauarbeiten zur Neugestaltung der Bushaltestelle Ebermannstadt-Bahnhof verlängern sich bis voraussichtlich Freitag, 30. September. Die Ersatzhaltestelle Richtung Stadtmitte beziehungsweise Schulzentrum wird auf den Bahnhofsvorplatz verlegt. Die bisherige Ersatzhaltestelle bleibt zusätzlich aus Platzgründen weiterhin bestehen.

Die Schulbusse halten zum Ein- und Ausstieg nur auf der Bahnhofsseite, lediglich die Buslinie 235 hält gegenüber an der Ersatzhaltestelle in Richtung Pretzfeld. Die Fahrzeiten der Schülerheimfahrten am Bahnhof Ebermannstadt wurden aus Platzgründen am Bahnhof geringfügig geändert.

Die Buslinie 234 bedient mit drei Fahrten nach Neudorf, Gößweinstein und Moggast wie bisher um 13.02 Uhr den Bahnhof Ebermannstadt , die Buslinie 975 nach Hollfeld bedient den Bahnhof neu um 13.05 Uhr, die Buslinie 389 nach Pegnitz bedient den Bahnhof neu um 13.06 Uhr.

Schüler, die ab Bahnhof Ebermannstadt mit dem Zug weiterfahren, müssen von den Schulen zum Bahnhof laufen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass Anschlüsse mit den Bussen erreicht werden. An den Wochenenden wird auch die Ersatzhaltestelle Richtung Pretzfeld bedient. red