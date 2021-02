Das KAB-Bildungswerk Bamberg lädt Interessierte am Mittwoch, 24. Februar, um 19 Uhr zum Online-Seminar "Wie schütze ich meine Daten vor Verlust " ein. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht von Cyber-Angriffen , Datenverlusten oder neuen Formen von Internetkriminalität berichtet wird. In diesem speziell für Verbraucher entworfenen Vortrag erhalten Teilnehmer einen Überblick über die wichtigsten Bereiche in diesem umfangreichen Themenkomplex. Nach diesem Vortrag sind die Teilnehmer in der Lage, Gefahren besser zu erkennen und Situationen richtig einzuschätzen. Um Anmeldung bis Montag, 22. Februar, beim KAB-Bildungswerk Bamberg , Ludwigstraße 25 (Eingang C), unter Tel.: 0951/9169116, via E-Mail an kab-veranstaltungen@kab-bamberg.de oder online unter www.bildungswerk.kab-bamberg.de wird gebeten. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben. red