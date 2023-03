In der Hallerndorfer Schulsporthalle findet am Samstag, 25. März, von 18 bis 21 Uhr ein „Teenie-Basar“ statt. Jasmin Scheller vom Jugendbüro der Gemeinde hat den Basar erstmals gemeinsam mit Stefanie Bauer ins Leben gerufen. Für zehn Euro pro Tisch können Heranwachsende ihre nicht mehr benötigten Sachen verkaufen. Natürlich dürfen sie dabei von Erwachsenen unterstützt werden. Anmeldungen für Tische können noch unter scheller@hallerndorf.de gemacht werden. Beim Basar können alle möglichen Utensilien, von Kleidung ab Größe 152 bis hin zu Spielen oder Deko-Artikel und vieles mehr verkauft werden. Am Verkaufstag ist in der Halle auch für Verpflegung der Gäste gesorgt. red

Motorsägenkurs

auf Burg Feuerstein

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Bamberg führt am Dienstag/Mittwoch, 14./15. März einen Motorsägenkurs auf Burg Feuerstein durch. Die Schulung soll Waldbesitzern ab 18 Jahren Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, ihren Wald sachkundig und unfallfrei zu bewirtschaften. Der erste Tag ist für die Theorie vorgesehen. Am zweiten Tag wird jeder Teilnehmer eine Baumfällung durchführen. Voraussetzung zur Teilnahme ist eine eigene Schutzausrüstung (Helm mit Gehör- und Gesichtsschutz, Handschuhe, Schnittschutzhose und Sicherheitsstiefel mit Schnittschutzeinlage. In der Teilnahmegebühr ist die Verpflegung beinhaltet. Weitere Informationen und Anmeldung direkt beim AELF Bamberg unter Tel. 0951/86872000. red

Kronenumstellung

nach Öschberg

Der Landschaftspflegeverband Forchheim bietet folgende Veranstaltung an: „Kronenumstellung nach Öschberg“. Diese findet am Samstag, 11. März, von 9 bis 13 Uhr statt. Der genaue Treffpunkt wird nach der Anmeldung bekannt gegeben. Dieser Schnittkurs richtet sich an erfahrene Baumschneider. Es geht darum, wenig geschnittene Obstbäume in Form zu bringen und einen Kronenaufbau nach Öschberg zu beginnen. Der Kurs wird im nächsten Jahr erneut auf derselben Fläche angeboten, um die Phase der Kronenumstellung weiter zu führen. Eine Schere, Säge und wetterangepasste Kleidung sind mitzubringen. Um Anmeldung unter claudia.munker@lra-fo.de oder Tel. 09191/864306 wird gebeten. red Der Christliche Palliativ- und Hospizdienst der Caritas startet in Zusammenarbeit mit der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) Forchheim am Freitag, 14. April, einen Grundkurs zur Ausbildung als ehrenamtlicher Hospizmitarbeiter. Bereits am Donnerstag, 9. März, findet dazu um 18 Uhr im Caritashaus ein Informationsabend statt. Interessierte dürfen sich für den Kurs unter Tel. 09191/707270 oder per E-Mail sieglinde.graf@caritas-bamberg-forchheim.de mit Sieglinde Graf und Sieglinde Simmerlein in Verbindung setzten. red