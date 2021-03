Unter dem Motto "Glückliches Wiedersehen" steht der Familiengottesdienst am Ostersonntag in Weißenohe . Musikalisch umrahmt wird die Familienfeier , die um 10 Uhr beginnt, von einer Musikgruppe. Auf alle Kinder wartet eine kleine Osterüberraschung. Anmeldung wird erbeten im Pfarrbüro unter Telefon 09192/280 oder per E-Mail an st-bonifatius.weissenohe@erzbistum-bamberg.de. red