Am Mittwoch ist es zur Mittagszeit auf der Karl-Bröger-Straße in Forchheim zu einem Zusammenstoß zweier Autos gekommen. Aufgrund seitlich geparkter Fahrzeuge war die Fahrbahn verengt. Während eines der Autos deswegen anhielt, fuhr die Fahrerin des zweiten Fahrzeugs – laut Bericht der Polizei Forchheim angeblich geblendet von der Sonne – frontal auf das haltende Auto auf. Es wurde hierbei niemand verletzt. Allerdings entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 10 000 Euro.