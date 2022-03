„Das Streben der anderen – Klassentreffen 5.0“ lautet der Titel des Programms, mit dem Andrea Limmer am Freitag, 1. April, 20 Uhr, im Jungen Theater Forchheim , Kasernstraße 9, auftritt.

Klassentreffen – das ist laut Programmankündigung ein Endgegner im Leben jedes Menschen, besonders für die Musik-Kabarettistin Andrea Limmer. Denn an diesem Tag tanzen die ehemaligen Schulfreundinnen an, mit ihren Karrieren, Häusern, Parteibüchern, Vehikeln und Familienfotos. Sie schwelgen in Erinnerungen an große Pausen, kleine Flirts, erste „Quadratwatschen“, letzte Hoffnungen. Die 1,58 Meter große Powerfrau hat kein Haus, keine Kinder, keinen Büroausweis, keinen Ring am Finger. Nicht einmal eine Zimmerpflanze hat sie. Nein, das sensible Schandmaul ist ständig in Deutschland und Österreich auf

Tournee. Limmer singt bitterböse Lieder über Verschwörungsfantasien und Helikoptereltern und erzählt Geschichten über die „Influencer-Influenza“. Eintrittspreise: 19 Euro, ermäßigt 17 Euro, Vorverkauf unter www.jtf.de. red