In der Zeit vom vergangenen Samstag auf Sonntag hat eine bisher unbekannte Person mehrere Äste von mehreren an einem Anwesen befindlichen Obstbäumen in Kasberg abgeschnitten. Dem Besitzer entstand zwar nur ein geringfügiger Schaden, dennoch erstattete er Anzeige. Die Polizei Ebermannstadt hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 09194/73880. pol