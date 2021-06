Am 10. Juni wandert der Mond zwischen Erde und Sonne. Während dieses Phänomen in Deutschland nur als partielle Sonnenfinsternis zu sehen sein wird, kann man auf einem Bogen von Kanada über Nordgrönland bis nach Sibirien das seltene Naturereignis einer „ringförmigen Sonnenfinsternis “ erleben, teilt die Sternwarte Feuerstein mit. Da aktuell der Mond, bedingt durch seine elliptische Umlaufbahn um die Erde, etwas weiter von uns entfernt ist, erscheint er minimal kleiner und ist nicht mehr in der Lage, die Sonne komplett zu bedecken. Deswegen verbleibt bei der Beobachtung von der Zentrallinie aus ein feiner Sonnenrestring. Bei uns in Franken kommt dagegen nur eine teilweise Bedeckung zustande.

Für den Feuerstein berechnet, beginnt der Mond um 11.33 Uhr, die Sonnenscheibe zu berühren. Um 12.30 Uhr überdeckt er etwa 9,7 Prozent der Sonnenscheibe. Die Bedeckung endet um 13.29 Uhr. Die Zeiten variieren im Landkreis Forchheim nur um einige Sekunden. Bei klarem Himmel kann man das Himmelsereignis mit Sonnenfinsternisbrille beobachten. Ohne entsprechenden Schutz beziehungsweise Filter sind Augenschäden bis hin zur Erblindung möglich.

Alternativ kann man in einen großen undurchsichtigen Bogen eines Kartons ein etwa ein Millimeter großes Loch stechen und diesen so gegen die Sonne halten, dass man in einem Meter Entfernung hinter dem Loch im Schatten des Kartons ein Sonnenbildchen erhält (siehe Foto). red