Bei den Arbeiten am Anbau der Kindertagesstätte in Hetzles ist es zu Mehrkosten gekommen. Der Gemeinderat akzeptierte diese nun.

In der September-Sitzung hatte der Gemeinderat für den Anbau der Krippengruppe an die Kita die Planung für die Leistungsphasen 5 bis 9 an das Planungsbüro Rosbigalle vergeben. Während der Bauphase mussten zusätzliche Maler-, Putz- und Fliesenarbeiten im Innen- sowie Außenbereich durchgeführt werden, berichtete Bürgermeister Michael Bayer. Daraus ergaben sich Mehrkosten in Höhe von 4593 Euro auf das Gesamthonorar für das Ingenieurbüro.

Ebenso kam es bei den Außenanlagen zu einem Nachtrag bei Holzpodesten, Sitzauflagen und bei den Erweiterungen im Bereich der Handläufe an den Treppen. Um die Fertigstellung der Nachtragsleistungen zu gewährleisten, wurden die Arbeiten bereits vergeben. Auch hier genehmigte das Gremium 4548 Euro.

Das Wasserspielgerät auf dem Spielplatz an der Mühläckerstraße ist in die Jahre gekommen und muss mit erheblichem finanziellen Aufwand immer öfter instandgesetzt werden, berichtete Bürgermeister Bayer außerdem. Dies führe zu langen Stillstandzeiten des Spielgerätes und Verärgerung bei Eltern und Kindern.

Anregungen für neue Spielgeräte

Um bei der Neuanschaffung des Spielgerätes auch die Anregungen und Wünsche der Kinder und Eltern zu berücksichtigen, hatte Bayer auf dem Spielplatz eine außerordentliche Sprechstunde für Kinder und Eltern abgehalten. Die Anregungen und Ideen werden bei der Neuanschaffung berücksichtigt.

Der Gemeinderat beauftragte den Bürgermeister einstimmig, ein Angebot für ein neues Wasserspielgerät bis zu einem Preis von 10.000 Euro einzuholen. Ebenfalls beauftragte der Gemeinderat den Bürgermeister, gemeinsam mit Schulleitung, Mittagsbetreuung und Verwaltung ein Konzept für neue Spielgeräte und deren Standorte auf dem Gelände der Grundschule in Hetzles zu erarbeiten.