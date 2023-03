In Mittelfranken sind Metalldiebe ertappt und später festgenommen worden. Am Montagnachmittag hatte eine Mitarbeiterin eines metallverarbeitenden Handwerksbetriebs in Baiersdorf festgestellt, dass ein unbekannter Kleintransporter neben den Altmetallcontainern der Firma hielt und sich drei männliche Personen an diesen zu schaffen machten. Auf Ansprache stiegen die Männer in ihr Fahrzeug

und flüchteten.

Bei der anschließenden Nachschau wurde festgestellt, dass zwei größere Altkupferplatten fehlten, die dort abgestellt waren, um bei einem Schrotthändler verkauft zu werden. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Transporter, dessen Kennzeichen bekannt war, brachte zunächst keinen Erfolg.

Jedoch förderten weitere Recherchen einen Aufenthaltsort der Insassen sowie des Fahrzeugs zutage. In Zusammenarbeit der Polizeiinspektionen Erlangen-Land, Nürnberg-Süd und Fürth wurde ein gerichtlicher Durchsuchungsbeschluss gegen die Täter erwirkt, wobei die Diebe festgenommen wurden und das Diebesgut gefunden und sichergestellt wurde.

Gegen mindestens einen der Tatbeteiligten war bereits in der Vergangenheit wegen eines

gleich gelagerten Delikts ermittelt worden. Die drei Täter müssen sich nun wegen des Diebstahls verantworten. pol