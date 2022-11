Kabarett und Improvisationstheater bietet das Junge Theater Forchheim , Kasernstraße 9, am kommenden Wochenende.

Am Freitag, 11. November, 20 Uhr, ist Michael Altinger zu Gast. Seit zwei Kabarettprogrammen versucht er, die Welt zu retten. Mit „Lichtblick“, dem letzten Teil seiner Trilogie, kommt es zum Finale. Und es wird ein Happy-End geben.

Altinger sieht sich als Lichtblick, der dieser Welt noch Mal eine Chance gibt. Denn es geht laut seinem Pressetext um alles. Es geht um „Strunzenöd“. Und er ist gut munitioniert, mit Worten, Willen und Wurstsalat. Gemeinsam mit seinem Gitarristen Andreas Rother entwickelt er auch den richtigen Sound, den eine große Endzeitschlacht verlangt.

Publikum instruiert Improvisationstheater

Am Samstag, 12. November, 20 Uhr, will wieder einmal das Nürnberger Improvisationstheater „Holterdiepolter“ das Publikum im Jungen Theater erfreuen. Das Ensemble will mit im Moment frei erfundenen Geschichten beglücken, ohne vorher auch nur einen blassen Schimmer davon zu haben, was es sogleich spielen wird. Denn das Publikum gibt die Vorgaben für die unterhaltsamen Szenen. Fünf Sekunden später geht der Theaterspaß los, egal ob am Grunde des Marianengrabens oder dem Clubabend der Kleingartenanlage „Ernteglück Hofstädten-Süd“, ob im Stil eines Reiseführers oder als Food-Blog: Das Spiel entwickelt sich aus dem Moment heraus.

Karten gibt es jeweils im Vorverkauf unter jtf.de sowie an der Abendkasse. red