Bereits in der Zeit vom 1. Februar bis zum 7. März hat ein bislang unbekannter Täter an der Filiale eines Schuhgeschäfts in der Hans-Böckler-Straße in Forchheim ein altes Graffiti mit schwarzer Farbe überschmiert. An der Gebäudewand entstand ein Schaden von circa 400 Euro. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 erbeten. pol