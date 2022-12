Auch in der Vorweihnachtszeit war das Reparaturcafé von „ Forchheim for future“ sehr gefragt – die Termine waren schon Wochen im Voraus ausgebucht. So wurden 25 Geräte zur Reparatur gebracht, darunter Spielzeuge, Radios, Kaffeemaschinen, Staubsauger und Küchenmaschinen.

Sogar eine wunderschöne, mindestens 100 Jahre alte Jugendstillampe aus Messing fand den Weg in den Werkstattkeller im Pfarrzentrum Verklärung Christi . Sie musste neu verkabelt werden, da die alten Kabel brüchig waren. Was zuerst einfach aussah, entpuppte sich als schwierig, denn auch die alten Fassungen für die Birnen waren defekt. So wurde zwar das Kabel gewechselt, aber die Lampenfassungen muss der Eigentümer erst besorgen und sie werden dann beim nächsten Mal angebracht.

So trägt das Reparaturcafé nicht nur dazu bei, dass das Klima geschützt und Ressourcen gespart werden, es kann auch Menschen glücklich machen.

„Das nächste Reparaturcafé findet erst wieder im Januar statt“, erläutert Klara Günther, „wir könnten es ja öfter machen, der Bedarf besteht. Aber es ist halt auch ein ziemlicher organisatorischer Aufwand, und da bräuchten wir noch einige Helfer für die Reparaturen, aber insbesondere auch für die Organisation im Vorfeld, für Kuchenbacken und Kaffeeausschenken.“

