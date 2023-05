Bei der Hauptversammlung der Sektion Forchheim des Deutschen Alpenvereins konnte Vorsitzender Ulrich Schürr den Mitgliedern eine anhaltend positive Entwicklung der Sektion in allen Bereichen vorstellen.

Mit mittlerweile deutlich über 3500 Mitgliedern konnte der Verein den positiven Entwicklungstrend fortsetzen. Zu dem wie immer prall gefüllten Kalender des Vereinsjahres kamen im zurückliegenden Jahr noch verschiedene Veranstaltungen zum 125-jährigen Bestehen der Sektion hinzu. „Insgesamt haben wir ein abwechslungsreiches Programm in allen Facetten des Bergsports und darüber hinaus gesellige Veranstaltungen für Jedermann anbieten können“, sagte Schürr. In Sachen Kletterhalle seien mittlerweile konkrete Lösungen im Sinne der Weiternutzung der Halle als Kletterhalle in Sicht. Es sein ein Investor gefunden, der in den nächsten Wochen seine Zukunftspläne für die Halle vorstellen möchte.

Großes Lob und Anerkennung erhielt die langjährige Gruppenleiterin der Freizeitgruppe, Karin Maisel. Sie wurde von der Sektion aus ihrer bisherigen Funktion verabschiedet und wird diese in neue Hände legen. Für ihren engagierten Einsatz erhielt sie die Ehrenurkunde der Sektion für besondere Verdienste.

Vor der Jahreshauptversammlung hatte unter der Leitung von Jugendreferentin Jutta Strom-Haensch die Jugendvollversammlung der Sektion stattgefunden. In dieser werden zentrale Belange der weit über 500 Jugendlichen in der Sektion erörtert. red